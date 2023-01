Kanye West strappa il telefono dalle mani di una donna e lo getta per strada: indagato per percosse

Secondo quanto riferito, Kanye West sarebbe sotto inchiesta per aver strappato il telefono dalle mani di una donna e averlo lanciato per strada. Non è ancora chiaro se la donna in questione facesse parte o meno del gruppo di paparazzi con cui il cantante aveva discusso pochi minuti prima.

Il rapper stava lasciando la partita di basket di sua figlia North quando ha notato che un gruppo di fotografi stava filmando lui e sua figlia. West ha implorato i paparazzi di essere lasciato in pace: "Almeno quando vedo i miei figli dovete smettere di filmare. Se ho bisogno di vedere i miei figli, non puoi fotografarmi, si chiamano diritti umani".

Anche se non è chiaro se l'incidente con la donna sia avvenuto prima o dopo questa interazione, il video in seguito mostra il cantante che scende dalla sua auto e si mette a discutere con una persona che lo sta riprendendo con il telefono: "Ho detto basta, smetti di riprendermi!"

La donna afferma che è nella posizione di filmarlo perché lui è "una celebrità" e dopo queste parole Kanye West afferra il suo telefono e lo getta per strada, si volta e torna verso la sua auto. Non si sa per quanto tempo la donna abbia presumibilmente filmato il rapper, né cosa sia successo prima che Kanye scendesse dalla macchina per parlarle.