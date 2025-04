Kanye West e la dichiarazione shock su suo cugino: “Sono stato con lui”

Il rapper Kanye West pubblica un nuovo brano e fa una rivelazione scioccante: avrebbe avuto una relazione fisica in adolescenza con un parente.

Kanye West torna a far parlare di sé, ma questa volta la sua ultima uscita ha scosso anche i fan ormai abituati alle sue provocazioni. L'uscita del nuovo singolo Cousins è accompagnata da un post su X che contiene rivelazioni a dir poco sconcertanti - per usare un eufemismo - sulla sua adolescenza e su un cugino ora in carcere per omicidio.

Cousins: il brano di Kanye West che ha scatenato la bufera

Kanye West e Bianca Censori

Nel post condiviso ieri notte, Kanye West ha spiegato che la nuova canzone parla del cugino con cui avrebbe avuto una relazione fisica all'età di 14 anni, mentre il parente ne aveva solo 6. "_Mi chiamo Ye e ho s*to il co di mio cugino fino a 14 anni_", scrive il rapper senza mezzi termini. Il post su X di "presentazione" del nuovo singolo alterna confessioni su riviste pornografiche* del padre trovate in casa da bambino e sensi di colpa che lo avrebbero accompagnato nel tempo.

La vicenda si complica ulteriormente quando West collega queste esperienze giovanili all'attuale condanna del cugino all'ergastolo per l'omicidio di una donna incinta. Secondo l'artista, l'influenza ricevuta in tenera età potrebbe aver inciso sul destino criminale del parente.

Scandalo o provocazione? Il pubblico si divide

Il post social, come era prevedibile, ha immediatamente generato una valanga di reazioni tra i follower. C'è chi pensa che Kanye West abbia finalmente toccato il fondo e chi ipotizza si tratti di una provocazione artistica, forse un po' estrema. In molti si chiedono se queste dichiarazioni possano avere conseguenze legali o se siano parte di una strategia per attrarre attenzione su un progetto discografico controverso.

Già in passato il rapper aveva attirato critiche per esternazioni su Hitler, sugli ebrei, sulle donne e persino contro amici di lunga data come Jay-Z e Beyoncé. Ma con Cousins sembra aver oltrepassato ogni limite, alzando ancora l'asticella dell'inaccettabile.

Verso un punto di non ritorno?

La comunità artistica, così come il pubblico, resta spaccata tra l'indignazione e la curiosità morbosa. Resta da vedere se il brano sarà rimosso dalle piattaforme o se emergeranno ulteriori dettagli su quanto raccontato. Nel frattempo, Cousins è già tra i topic più discussi del momento e segna, forse, una nuova fase nella parabola discendente dell'ex icona musicale.

C'è ancora un limite che Kanye West non ha superato?