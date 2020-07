Kanye West abbandona la corsa alla Casa Bianca

Il tentativo di Kanye West di diventare candidato alla Casa Bianca è già fallito dieci giorni dopo il suo annuncio, che in molti non hanno preso molto sul serio. Pare che il rapper si sia ritirato perché sarebbe già in ritardo per l'apertura delle urne del prossimo Novembre.

Kanye West durante una performance

A quanto pare, The Intelligencer del New York Mag ha intervistato Steve Kramer, un membro dello staff assoldato da Kanye West per essere aiutato a partecipare alle prossime elezioni U.S.A. che ha così dichiarato:

"È fuori. Vi farò sapere quello so una volta che avremo cancellato tutte le nostre cose. Abbiamo più di 180 persone là fuori oggi"

Sembra che il rapper lo scorso weekend abbia cercato di raccogliere 100.000 firme per apparire sulle schede di Florida e nella Carolina del Sud, come terzo candidato, oltre a Dondald Trump e Joe Biden. Ma, da quanto riferito dal suo collaboratore, Kanye West avrebbe già rinunciato al suo sogno di diventare Presidente degli Stati Uniti nonostante l'annuncio fatto via Twitter due settimane fa.

Il suo annuncio ha fatto notizia in tutto il mondo quando, il 4 luglio scorso, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza. Il suo annuncio è stato messo in discussione da molti e addirittura accusato di trovata pubblicitaria per il suo marchio, ma Kanye West ha poi dichiarato a Forbes giorni dopo che era serio. Ecco perché ora questa notizia destabilizza un po'. Al momento il rapper, marito di Kim Kardashian, non ha rilasciato dichiarazioni ma siamo certi che a breve sentiremo parlare ancora di questa vicenda.