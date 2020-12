Kaley Cuoco e la domanda hot sul suo ex Henry Cavill: la reazione dell'attrice

Kaley Cuoco ha avuto una breve relazione con Henry Cavill nel 2013 e, a distanza di sette anni, si è ritrovata a rispondere ad una domanda hot sul suo ex fidanzato.

Look alternativo per Henry Cavill sul set di Superman: Man of Steel

Era il 2013 quando nelle sale cinematografiche usciva L'uomo d'acciaio, il film diretto da Zack Snyder che vedeva per la prima volta Henry Cavill nel costume di Superman. In quell'occasione, Kaley Cuoco si rivolse ai suoi followers, invitandoli ad andare al cinema per vedere l'opera del DCEU, definendola "fantastica sotto ogni aspetto". Già in quel momento, dunque, si poteva intuire un legame tra Cuoco e Cavill e, non a caso, alcuni giorno dopo i due sono stati visti tenersi per mano mentre giravano per Los Angeles insieme, confermando la loro storia d'amore. Tuttavia, l'11 luglio, poche settimane dopo che la loro relazione era diventata pubblica, E! News ha rivelato in esclusiva che le star avevano deciso di interrompere la frequentazione.

Kaley Cuoco e Johnny Galecki nell'episodio The Grasshopper Experiment di The Big Bang Theory

Oggi, a distanza di sette anni, l'attrice di The Big Bang Theory è stata ospite dell'episodio del 15 dicembre di Watch What Happens Live, ricevendo da un fan una domanda sul suo ex. Il presentatore Andy Cohen ha letto quindi la domanda che diceva: "Kaley, l'Uomo d'Acciaio è davvero fatto di acciaio?". Dopo aver sentito la domanda, la star di The Flight Attendant ha riso ed ha alzato gli occhi al cielo, esclamando: "Oh mio Dio!". Kaley ha poi fatto una breve pausa prima di dire ad Andy con un po' di imbarazzo: "Non lo so. Non dico mai 'Non lo so', di solito ho sempre una risposta a tutto, ma in questo caso dico solo 'non lo so'".

In una intervista del 2014, l'attrice spiegò a Cosmopolitan come la sua breve storia con Henry Cavill fece esplodere la sua popolarità. "Avevo pochi followers finché non ho incontrato Superman. Lavoro in questo settore da 20 anni e per tutta la mia vita potevo andare ovunque, fare qualsiasi cosa. Non c'era stata neanche una mia foto scattata dai paparazzi fino a pochi mesi fa. Tutto è stato pazzesco", concluse Cuoco che, lo ricordiamo, nel 2018 ha sposato il fantino e multimilionario Karl Cook.