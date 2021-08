Kaley Cuoco: il nuovo look della star di The Big Bang Theory nel post su Harley Quinn

Il club delle donne con la frangetta danno ufficialmente il benvenuto a Kaley Cuoco! Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la protagonista di The Big Bang Theory ha mostrato al mondo il suo nuovo look. L'attrice siede sul divano e sfoggia una frangetta fresca di parrucchiere.

Come riportato da Good House Keeping, la fotografia pubblicata su Instagram da Kaley Cuoco mostra l'attrice seduta su un divano mentre legge un fumetto e sfoggia la sua nuova frangetta accanto a uno dei suoi numerosi cuccioli domestici. Ma non finisce qui! La protagonista di The Big Bang Theory, infatti, ha incoraggiato i suoi fan ad acquistare una copia del fumetto Harley Quinn: The Animated Series: Eat. Bang! Kill. Tour. La Kuoco è nota per occuparsi del doppiaggio della protagonista della serie animata Harley Quinn, distribuita da HBO Max.

Altre fotografie postate da Kaley Cuoco mostrano il suo nuovo taglio mentre l'attrice è in posa di profilo e frontalmente. Nel corso degli anni, la protagonista di The Flight Attendant ha indossato le più svariate pettinature e ha sfoggiato con orgoglio tagli a spalla, capelli lunghi, casual bob e ciuffi in stile Scarlett Johansson.

Recentemente l'attrice è stata candidata ai Golden Globe come Migliore attrice in una serie commedia o musicale per The Flight Attendant. Kaley Cuoco ha definito L'assistente di volo come uno dei progetti di cui è più orgogliosa. Inoltre, Kaley Cuoco ha commentato la scena di sesso presente ne L'assistente di volo e ha rivelato di aver avuto diverse difficoltà alle prese con quella sequenza.