Kai, l'autostoppista con l'accetta: il vero killer accusa Netflix di "sfruttamento"

Kai Lawrence, anche noto come Kai, l'autostoppista con l'accetta, ha accusato Netflix di aver sfruttato la sua storia nell'omonimo documentario Netflix, uscito sulla piattaforma streaming l'11 gennaio.

Il documentario true crime Kai, l'autostoppista con l'accetta raccontava la storia di Kai Lawrence, il cui vero nome sarebbe Caleb McGillivary, un autostoppista senzatetto diventato virale su Internet dopo essere stato intervistato da un tg nel 2013. Dopo un'ondata di popolarità negli Stati Uniti, inclusa un'apparizione su Jimmy Kimmel Live!, Caleb McGillivary è stato condannato per aver ucciso un uomo di 73 anni nel 2014 ed è ora incarcerato nel New Jersey.

Kai, l'autostoppista con l'accetta: una sequenza

Kai Lawrence accusa il documentario di Netflix di sfruttarlo. Il nativo dell'Alberta ha contattato direttamente The Tab per pubblicare una dichiarazione in cui si afferma che Netflix non lo ha risarcito per il film. Ribadisce inoltre di essere innocente e di aver ucciso l'uomo per legittima difesa, ma non gli è stato concesso un giusto processo. Nella sua dichiarazione di legge:

"Netflix sta girando un film sulla storia della mia vita prima che venissi arrestato, ma si rifiutano di pagarmi qualcosa per questo... se qualcuno facesse un film sulla carriera nel football di O.J. Simpson, siate certi che ci farebbe un sacco di soldi. I tizi che uccidono e stuprano le donne ottengono soldi per la loro fama pre-arresto, ma io ho salvato le donne dall'essere uccise e presumibilmente ho ucciso uno stupratore, quindi Netflix mi sta sfruttando spietatamente."

Spiegato il contenuto del documentario di Netflix Kai, l'autostoppista con l'accetta

Kai, l'autostoppista con l'accetta non si limita a ricostruire il crimine per cui il protagonista si trova in carcere. La prima metà del documentario Netflix si concentra sullo sfruttamento di Kai all'inizio della sua fama e sul bizzarro fenomeno della fama sui social media e delle mode virali. Internet ha reagito favorevolmente a un'intervista in cui l'autostoppista senzatetto Kai parla di "colpire" un camionista sulla testa con un'accetta per difendere una donna, presumibilmente. Gli utenti hanno ammirato la sua personalità carismatica e l'atteggiamento spensierato, che hanno portato i produttori e gli agenti di Hollywood a perseguire incessantemente Kai per capitalizzare la sua popolarità. Tuttavia, le cose si complicano quando il comportamento di Kai diventa sempre più imprevedibile e inappropriato fino al crimine commesso nel New Jersey.