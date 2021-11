Justin Timberlake smascherato nel nuovo documentario di Janet Jackson

Justin Timberlake torna nell'occhio del ciclone a causa del documentario su Janet Jackson, Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson, in cui si parla del "Nipplegate", ovvero dell'esibizione al Super Bowl 2004 in cui strappò il vestito alla cantante mettendo in mostra il suo seno.

Un'immagine di Janet Jackson dalla premiere di New York del film Why Did I Get Married Too?

Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson, il nuovo documentario dedicato alla cantante è proprio dedicato a quell'episodio del 2004, quando durante l'esibizione al Super Bowl Justin Timberlake ha strappato parte del vestito di Janet Jackson. La cantante rimase con il petto scoperto, mandando in visibilio il pubblico. Il documentario è stato presentato in anteprima il 19 novembre sul canale statunitense FX ed è stato prodotto dal New York Times.

Dopo l'uscita, il pubblico si è di nuovo scatenato contro Justin Timberlake sul web, dopo che già a inizio anno la star si era scusata per il suo atteggiamento all'epoca sia con Janet Jackson che con la sua ex Britney Spears. Questo perché, le conseguenze di quella esibizione del Super Bowl, come raccontato nel documentario, hanno portato allo stallo della carriera di Janet Jackson, dalla quale non si è mai completamente ripresa, mentre Justin Timberlake è stato in grado di continuare e di avere successo senza problemi.

Inoltre, nel nuovo documentario viene anche suggerito che Justin Timberlake era l'unico insieme alla costumista di Janet Jackson a sapere qualcosa sul vestito prima di salire sul palco, insomma si percepisce un vero e proprio complotto. Sarà davvero così?

Al momento, non ci sono state dichiarazioni da parte di Justin Timberlake, ma chissà se presto il cantante tornerà in pubblica piazza a dire la sua per difendersi ancora una volta.