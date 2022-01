Janet Jackson: "Io e Justin Timberlake siamo buoni amici, è tempo di dimenticare lo scandalo del capezzolo"

Janet Jackson ha deciso di dimenticare una volta per tutte lo scandalo del capezzolo, rivelando che lei e Justin Timberlake sono e saranno sempre 'buoni amici'.

Janet Jackson, nel nuovo documentario sulla sua vita, è tornata a parlare del famigerato "scandalo del capezzolo": quasi 18 anni dopo che Justin Timberlake ha accidentalmente esposto il suo seno davanti a 140 milioni di spettatori al Super Bowl del 2004, l'intrattenitrice ha detto che lei e Justin "sono buoni amici".

La Jackson, durante il documentario diviso in due parti, dichiara: "E, naturalmente, è stato un incidente che non sarebbe dovuto accadere, ma tutti cercano qualcuno da incolpare e questo deve finire". A proposito della sua attuale relazione con il cantante di Cry Me a River, Janet ha aggiunto: "Justin e io siamo buoni amici e saremo sempre buoni amici".

L'artista Velvet Rope ha concluso dicendo: "A dire la verità abbiamo parlato solo pochi giorni fa. Justin ed io siamo andati avanti, abbiamo deciso entrambi di dimenticare quello che è successo ed è tempo che anche tutti gli altri facciano lo stesso."

Negli anni successivi all'incidente senza precedenti, le carriere di Justin Timberlake e Janet Jackson andarono in direzioni opposte, in quanto quest'ultima fu accusata di essere stata la principale responsabile dell'esposizione dei suoi capezzoli: questo ebbe un impatto negativo sulla sua carriera mentre quella di Justin non ne risentì affatto.