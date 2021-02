Justin Timberlake chiede scusa a Britney Spears e Janet Jackson: "Ho avuto dei comportamenti scorretti"

Justin Timberlake ha voluto chiedere pubblicamente scusa a Britney Spears e Janet Jackson dopo la messa in onda del documentario Framing Britney che ha scatenato i commenti degli spettatori. Il progetto andato in onda su FX e Hulu ripercorreva infatti le tappe che hanno portato la reginetta del pop al successo e, successivamente, ad affrontare problemi psicologici e legali, dando spazio anche alle controverse dichiarazioni e alle azioni del suo ex fidanzato dopo la fine della loro storia d'amore.

Framing Britney ha ricordato come Justin Timberlake avesse usato una sosia di Britney Spears per realizzare il video di Cry Me A River, scelta che ha contribuito ad alimentare i gossip che la rottura tra le due star della musica fosse stata causata dalla ragazza, "colpevole" di averlo tradito. Il cantante, inoltre, aveva rilasciato delle interviste in cui ammetteva di aver avuto con l'ex dei rapporti sessuali, nonostante lei avesse detto di essere ancora vergine e di voler aspettare il matrimonio, senza esitare a fare battute poco rispettose nei suoi confronti.

Dopo la messa in onda del documentario i profili social di Timberlake erano stati invasi dalle critiche e dagli inviti a scusarsi con Britney che aveva dovuto sopportare i commenti e l'attenzione eccessiva dei media causata dalle parole dell'ex, situazione che ha contribuito a farle vivere negativamente la sua popolarità.

Justin Timberlake ha ora scritto online: "Ho visto i messaggi, i tag, i commenti e i dubbi e voglio rispondere. Sono profondamente dispiaciuto per i periodi della mia vita in cui le mie azioni hanno contribuito al problema, dove ho parlato a sproposito, o non ho parlato per sostenere ciò che era giusto. Capisco di non essere stato all'altezza in quei momenti e in molti altri, e di aver tratto beneficio da un sistema che giustifica la misoginia e il razzismo".

Il cantante ha proseguito: "Nello specifico vorrei chiedere scusa a Britney Spears e Janet Jackson individualmente, perché provo affetto nei loro confronti e rispetto queste donne, e so di aver fallito". La star ha voluto inoltre aggiungere che si è sentito in dover di intervenire "in parte perché tutte le persone coinvolte meritano di meglio e, soprattutto, perché c'è una conversazione più ampia di cui voglio con tutto il cuore far parte e usare per crescere".