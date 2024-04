Justin Lin dirigerà Stakehorse per gli Amazon MGM Studios

Justin Lin è salito a bordo per dirigere Stakehorse per gli Amazon MGM Studios da una sceneggiatura di Justin Piasecki.

Justin Lin è salito a bordo per dirigere "Stakehorse" per gli Amazon MGM Studios da una sceneggiatura di Justin Piasecki. Todd Lieberman e Alex Young della Hidden Pictures produrranno il film, mentre Lin produrrà attraverso la sua Perfect Storm Entertainment e Piasecki sarà il produttore esecutivo.

I dettagli della trama non sono stati resi noti, ma il film è stato descritto come un thriller poliziesco. Recentemente Piasecki ha scritto il film di Dave Mackenzie, Relay, con Lily James e Riz Ahmed.

I prossimi progetti del regista

Lin si è tenuto occupato negli ultimi tempi. Sta tornando alle sue radici indie con The Last Days of John Allen Chau, che entrerà presto in produzione. Il film, sceneggiato da Ben Ripleysi, si basa sull'articolo scritto da Alex Perry per Outside Magazine.

Il regista ha inoltre in cantiere l'heist thriller della Apple Two for the Money con Charlize Theron e Daniel Craig e sta sviluppando One Punch Man per la Sony Pictures. Lin è rappresentato da CAA e Sloane, Offer, Weber & Dern.

Recentemente si è diffuso il rumor secondo cui il regista di Fast & Furious sarebbe in lizza per dirigere il prossimo Spider-Man 4, in cui Tom Holland e Zendaya torneranno a interpretare rispettivamente Peter Parker e MJ. Le riprese del film dovrebbero iniziare verso autunno, a settembre o ottobre, e non è chiaro se Lin sia nella fase finale delle trattative o solo uno dei papabili attualmente in corsa per il ruolo.

Precedentemente era stata diffusa la voce che la Sony e la Marvel avessero idee molto diverse su chi dovesse dirigere il prossimo film di Spider-Man. Secondo quanto riportato dall'insider Daniel Richtman, il capo della Sony Tom Rothman vorrebbe Jon Watts (il regista di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home), mentre il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, vorrebbe Drew Goddard.