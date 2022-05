Fast & Furious 10: Justin Lin ha abbandonato per contrasti con Vin Diesel: "Ha rinunciato a milioni di dollari

Justin Lin ha abbandonato il set di Fast & Furious 10 per difficoltà sopraggiunte con Vin Diesel, principale star del franchise. In particolare, l'atteggiamento di Diesel sul set avrebbe costretto il regista a lasciare il progetto.

A quanto pare, sarebbe questo il motivo dell'abbandono del set di Fast & Furious 10 da parte del regista Justin Lin. Un produttore veterano non coinvolto in Fast & Furious ha dichiarato: "Non ho mai visto nulla del genere. Lin sta rinunciando a circa 10/20 milioni di dollari abbandonando il set. Si dice che Vin Diesel arrivi sul set in ritardo, fuori forma e senza ricordare le sue battute".

Pochi giorni prima che Justin Lin lasciasse il set di fast & Furious 10 per difficoltà sopraggiunte con Vin Diesel, l'attore aveva postato sul suo profilo Instagram un video in cui compariva anche il regista. Lin diceva: "Prima settimana di riprese: andata". Alla richiesta dell'attore su come si sentisse, il regista rispondeva: "Mi sento come se stessimo realizzando l'inizio di una conclusione epica".

Infine, interrogato sul miglior film della saga, Lin rispondeva: "Questo è l'episodio migliore. Quanto meno, nel mio cuore". A quanto pare, questa pausa nelle riprese e la ricerca di un nuovo regista sta costando a Universal Pictures una cifra compresa tra i 600 mila dollari e un milione al giorno. A proposito del suo abbandono del progetto, lo scorso 26 aprile, Justin Lin ha dichiarato: "Con tutto il supporto di Universal, ho deciso di abbandonare la regia di Fast X. Rimarrò come produttore. In questi dieci anni, ho avuto modo di lavorare con i migliori attori su piazza, con i migliori stunt e di girare le migliori scene action. Da figlio di immigrati asiatici, sono stati felice di aver contribuito a dare vita al franchise più diverso e inclusivo della storia di Hollywood. Sarò sempre grato a questa famiglia!".

Fast & Furious 10 sarà interpretato da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Jason Momoa e Brie Larson, e uscirà nelle sale il 19 maggio 2023.