Justin Lin regista del film The Last Days of John Allen Chau

Il regista Justin Lin sembra abbia scelto il film The Last Days of John Allen Chau come suo prossimo progetto, mentre continua lo sviluppo di One Punch Man.

Justin Lin sarà il regista di The Last Days of John Allen Chau, progetto molto diverso dagli spettacolari action movie come la saga di Fast and Furious a cui ha lavorato negli ultimi anni. Il filmmaker, prossimamente, dovrebbe essere impegnato anche nella realizzazione dell'adattamento di One Punch Man per conto di Sony, di cui verrà completata una nuova bozza della sceneggiatura nelle prossime settimane.

The Last Days of John Allen Chau si basa sull'articolo scritto da Alex Perry per Outside Magazine. Al centro della trama ci sarà Chau, che crede di essere stato scelto per salvare le anime della tribù di North Sentinel Island, che non ha contatti con il resto del mondo ed è situata in un luogo protetto dell'Oceano Indiano dove è vietato l'arrivo e ogni contatto con chi viene dall'esterno. John decide quindi di intraprendere un complicato viaggio per fare proseliti tra i membri della comunità, andando alla disperata ricerca per la propria identità, del proprio scopo e di un posto dove appartenere.

La sceneggiatura sta venendo scritta da Ben Ripley e le riprese si svolgeranno in primavera.

Justin Lin ha portato al successo la saga di The Fast and the Furious, dopo aver debuttato alla regia con Better Luck Tomorrow, uscito nelle sale 20 anni fa dopo la presentazione al Sundance Film Festival.