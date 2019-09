Justin Bieber parla di droga, depressione e relazioni fallite in un post senza filtri

Justin Bieber ha parlato di abuso di droghe, depressione, religione e delle sue relazioni poco felici in un post molto lungo su Instagram.

Nel corso della sua carriera, il giovane cantante, che oggi ha 25 anni, ha vissuto una vita alquanto movimentata che, a quanto pare, adesso si è stabilizzata forse anche grazie alla moglie Hailey Baldwin. Justin Bieber ha esordito parlando della sua depressione: "È difficile alzarsi dal letto la mattina con l'atteggiamento giusto quando si è sopraffatti dalla propria vita, dal proprio lavoro, dalle proprie responsabilità, dalle proprie emozioni, dalle proprie finanze, dalle proprie relazioni. Quando sembra che ci siano problemi dopo problemi. Inizi a prevedere la giornata terribile che arriverà e anticipi un'altra brutta giornata. Un ciclo di sentimenti negativi, delusione dopo delusione. A volte puoi persino arrivare al punto in cui non vuoi nemmeno più vivere, dove pensi che non cambierà mai nulla."

La vita da giovane pop star non è stata tutta rose e fiori per Justin Bieber, come ha raccontato in questa lettera aperta ai fan, parlando di quanto è stato difficile non perdere la testa di fronte al successo: "Avevo un sacco di soldi, macchine, vestiti, riconoscimenti, risultati, premi e non ero ancora soddisfatto. Capisco che molti possano non capire. Non sono cresciuto in una casa stabile, i miei genitori erano molto giovani, separati, senza soldi e ribelli. Il grande successo mi ha travolto nel giro di due anni. Tutto il mio mondo è stato capovolto. Sono passato dall'essere un ragazzo di 13 anni di una piccola città, a essere elogiato a destra e sinistra dal mondo che non conoscevo, ma l'umiltà arriva con l'età."

Justin Bieber in un'immagine di Justin Bieber: Never Say Never

L'uso delle droghe ha fatto parte del percorso di Justin Bieber, come ha ammesso limpidamente, periodo molto duro che ha influenzato le sue relazioni più intime ma che è finito anche grazie alla religione: "Ho iniziato a far uso di droghe piuttosto pesanti a 19 anni. Ero pieno di collera, irrispettoso verso le donne e arrabbiato. Mi allontanai da tutti coloro che mi amavano, e mi nascondevo dietro il guscio della persona che ero diventato. Mi ci sono voluti anni per riprendermi da tutte queste terribili decisioni, riparare relazioni interrotte e cambiare le abitudini. Fortunatamente Dio mi ha benedetto con persone straordinarie che mi amano."

Dopo queste confessioni scioccanti ma molto sincere, Justin Bieber ha concluso lasciando ai suoi follower un messaggio di speranza per tutti: "Anche se le probabilità sono contro di te, continua a lottare. Sii gentile oggi, sii coraggioso oggi e ama le persone oggi non per i tuoi standard ma per l'amore di Dio perfetto e infallibile".