Justin Bieber accusato di stupro da due ragazze

Justin Bieber è stato accusato di stupro da due giovani donne nella serata di sabato. Danielle ha raccontato dello stupro che sarebbe avvenuto nel 2014 da un profilo social anonimo, mentre Kadi, che ha raccontato di un episodio simile accaduto nel 2015 ne ha parlato dal suo profilo personale su Twitter.

Dopo le accuse di stupro ad Ansel Elgort, alle quali l'attore ha risposto nelle ultime ore, arrivano anche due accuse pesanti per Justin Bieber, accuse che tuttavia Allison Kaye, presidente della Scooter Braun (la società che rappresenta Bieber e altri artisti) ha respinto come "impossibili".

My name is Danielle. On March 9, 2014, I was sexually assaulted by Justin Bieber. pic.twitter.com/zUX4HJewPn — d (@danielleglvn) June 21, 2020

Qualche ora dopo le accuse di Danielle a Bieber, Kadi, una influencer con più di 214mila follower su Instagram, ha detto che crede a Danielle e ha raccontato della sua esperienza negativa con il cantante. "La sera del 4 maggio 2015 sono andata a New York per vedere Justin e possibilmente per farmi una foto con lui, come tante altre beliebers. Mentre ero in attesa dalla sera fino alle prime ore del mattino seguente, a New York City, ho incontrato Mikey Arana (la guardia del corpo di Justin Bieber) fuori dall'hotel. Mi trovava attraente e mi ha dato il suo numero di telefono senza però prendere il mio"

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

"Più tardi, verso le 2.30 del mattino" - prosegue Kadi - "Sono stata invitata da Mikey all'hotel di Bieber (il Langham Hotel) dove c'erano cinque ragazze, tra cui me, Arianna e altri tre ragazzi - uno di loro era Kyle Massey e l'altro era il suo parrucchiere, che si chiama Florida, credo."

Kadi prosegue il suo racconto dicendo di essersi presentata a tutti e di aver iniziato a parlare in francese con Justin Bieber, per scherzo, perché il cantante è canadese e parla anche francese. Dopo un po' Bieber le chiede di avvicinarsi perché non riesce a sentirla bene: "Mi ha tirata a sé e sono finita sul suo petto, mentre lui mi baciava, mi toccava il sedere e mi chiedeva se ero vera." Ad un certo punto la ragazza va in Bagno e Bieber la segue e poi chiude la porta a chiave e continua a a toccarla. "Gli chiesi di smetterla e gli dissi che non potevo fare sesso con una persona senza essere sposata (per ragioni culturali". Bieber la spinge sul letto, le abbassa i legging e dopo essersi abbassato gli shorts, la penetra. A quel punto Kadi racconta di essersi ribellata e di averlo spinto via. La ragazza ha concluso il suo racconto spiegando di aver raccontato a sua sorella cosa le era successo, ma le fu sconsigliato di parlarne per non rovinare la famiglia e compromettere le possibilità di un futuro matrimonio. Successivamente, dopo essere stata in rehab per superare il trauma dello stupro - Kadi sottolinea che aveva anche tentato di uccidersi - ha pensato di rendere pubblica la sua storia.

Dopo aver condiviso il suo post, Kadi è stata accusata a sua volta di essersi inventata tutto da altri utenti sui social che hanno tirato fuori vecchi post che potrebbero smentire il racconto della ragazza.