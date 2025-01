Justin Baldoni: le scuse a Blake Lively nel vocale di sei minuti dopo le critiche alla scena sul tetto

In un lungo vocale il regista di It Ends with Us chiede scusa a Blake Lively per la sua reazione alla riscrittura di una delle scene chiave del film.

Meno di una settimana dopo aver diffuso il backstage del ballo lento di It Ends with Us, il primo filmato dal set di It Ends With Us, la battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni si arricchisce di un nuovo elemento: un lungo messaggio vocale in cui il regista si scusa della sua risposta alla versione della scena sul tetto in cui i protagonisti si incontrano per la pri,a volta riscritta dall'attrice.

La nota vocale di sei minuti, originariamente ottenuta dal Daily Mail, contiene le scuse di Baldoni, che sembra determinato a risolvere qualsiasi problema relativo alla riscrittura della scena. Il regista e attore precisa che sono le "due del mattino", ma la data della registrazione non è chiara.

"Sono lungi dall'essere perfetto. Sono un uomo imperfetto, come potrà testimoniare mia moglie", confessa nel messaggio. "Dirò la cosa sbagliata. Mi morderò le mani. Probabilmente ti farò incazzare, ma mi scuserò sempre e troverò la via per ripartire. Questo posso assicurartelo. Mi dispiace di averti fatto sentire così."

Una battaglia senza esclusione di colpi

Blake Lively in It Ends With Us

La disputa sulle riscritture di alcune scene è emersa per la prima volta nella causa da 400 milioni di dollari di Justin Baldoni contro Blake Lively e suo marito Ryan Reynolds, incluso uno scambio di messaggi in cui Lively esprimeva disappunto per la risposta di Baldoni alle sue modifiche.

Nel vocale Baldoni ha continuato: "Penso che tu ed io abbiamo cercato di costruire un rapporto, cosa che penso che abbiamo fatto con successo. Voglio dire, eccoci qui, a parlare in questo modo, al telefono alle due del mattino, anche se in gran parte tramite SMS e note vocali. E sarò onesto con te, questa non è la mia più grande forza. Amo stare con le persone ed essere nello spazio di qualcuno, amo essere faccia a faccia, sento che è lì che eccello. Sicuramente a volte non sono all'altezza nei nostri scambi di messaggi e note vocali e stanno succedendo così tante cose che non vedo l'ora di passare del tempo insieme. Penso che questo aiuterà davvero la nostra chimica, che credo sia presente fin dall'inizio".

La faida Baldoni-Lively è iniziata a dicembre quando l'attrice ha sporto denuncia per molestie sessuali e ritorsioni contro l'attore e regista. I due stanno ora combattendo una battaglia legale reciproca presso un tribunale federale, con Lively che fa causa a Baldoni per molestie sessuali e ritorsioni e Baldoni che fa causa a Lively e Reynolds per diffamazione ed estorsione. Il giudice Lewis J. Liman, che sta supervisionando entrambi i casi, terrà un'udienza iniziale il 3 febbraio. Liman ha anche fissato un programma di briefing che potrebbe vedere la coppia andare in tribunale già nel marzo 2026.