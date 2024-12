It Ends With Us, pubblicata la denuncia di Blake Lively. Brandon Sklenar: "Per amor di dio, leggetela"

La co-star di Blake Lilvey in It Ends with Us si unisce alla schiera dei sostenitori dell'attrice nella sua denuncia pubblica contro Justin Baldoni.

Anche la co-star di It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, Brandon Sklenar, ha deciso di schierarsi pubblicamente con la collega Blake Lively dopo che lei ha accusato il regista e interprete del film, Justin Baldoni, di molestie sessuali e di aver montato una campagna diffamatoria nei suoi confronti.

"Per l'amor di Dio, leggete questo", ha scritto Sklenar in una storia su Instagram, pubblicando la denuncia per molestie sessuali di Blake Lively contro Baldoni e Wayfarer Studios, taggandola con un'emoji a forma di cuore. Nel film Sklenar ha interpretato Atlas Corrigan, il primo fidanzatino del personaggio di Lively.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sklenar è una delle tante star che si sono schierate apertamente** a sostegno di Blake Lively a partire dall'autrice di It Ends With Us Colleen Hoover, dai membri del cast di 4 amiche e un paio di jeans, passando per Amber Heard, il regista Paul Feig e tanti altri.

L'intervento di Sony Pictures

Sony Pictures, che ha distribuito It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, ha diffuso una dichiarazione a sostegno della Lively.

"Abbiamo già espresso il nostro sostegno a Blake in relazione al suo lavoro sul e per il film. Ribadiamo pienamente e fermamente questo sostegno oggi", ha detto a Variety un portavoce della Sony Pictures Entertainment. "Inoltre, condanniamo fermamente qualsiasi attacco alla sua reputazione nei suoi confronti. Qualsiasi attacco di questo tipo non trova posto nella nostra attività o nella società civile".

Justin Baldoni, dopo le accuse di Blake Lively la sua agenzia lo scarica

Anche il sindacato degli attori SAG-AFTRA ha sostenuto le affermazioni di Blake Lively, affermando: "Queste sono accuse sorprendenti e preoccupanti. I dipendenti hanno tutto il diritto di sollevare questioni preoccupanti o presentare reclami. Le ritorsioni per aver segnalato comportamenti scorretti o inappropriati sono illegali e sbagliate. Applaudiamo il coraggio di Blake Lively nel parlare apertamente di ritorsioni e molestie e per la sua richiesta di avere un coordinatore dell'intimità per tutte le scene con nudità o contenuto sessuale. Questo è un passo importante che aiuta a garantire un set sicuro".