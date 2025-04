Hugh Jackman al 100% a fianco di Ryan Reynolds e Blake Lively nella causa contro Justin Baldoni

Hugh Jackman è l'ultimo dei potenti amici di Blake Lively a essere stato trascinato nella causa tra lei, Ryan Reynolds e Justin Baldoni. Una fonte ha rivelato infatti che sosterrà i suoi amici in quanto ritiene che siano nel giusto.

Dopo che Blake ha intentato una causa contro il regista e co-protagonista di It Ends With Us nel dicembre 2024, accusandolo di comportamenti inappropriati sul set, la loro battaglia legale si è intensificata e ampliata, con Justin che ora ha citato in giudizio anche il New York Times oltre a Blake e Ryan, sostenendo che questi ultimi avrebbero orchestrato una campagna diffamatoria contro di lui. Tutte le parti hanno negato le accuse e sono pronte ad andare in tribunale nel mese di marzo.

Ora, oltre a rimanere coinvolto nella faida, è probabile che l'interprete di Wolverine, dovrà deporre prima del processo per discutere di cosa stesse facendo esattamente Ryan mentre Blake e Justin stavano girando It Ends with Us, che si dà il caso fosse impegnato proprio con Hugh nelle riprese di Deadpool & Wolverine.

Hugh Jackman potrebbe testimoniare al processo

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

"Se la cosa dovesse andare fino in tribunale e Hugh fosse costretto a testimoniare, non c'è dubbio che si farà avanti", ha affermato la fonte. "A questo punto, Ryan è come un fratello per lui, gli coprirà le spalle a qualunque costo".

It Ends With Us - Siamo Noi A Dire Basta, l'incontro sul tetto tra Blake Lively e Justin Baldoni

Un'altra fonte, parlando con il Daily Mail, ha dichiarato: "Hugh deporrà se si arriverà al processo... Lo farà sicuramente". Secondo il report, gli avvocati di Justin esamineranno "l'intera portata della condotta di Reynolds" durante le riprese, al fine di dimostrare che è stato preso di mira e infangato.

La prima fonte ha fatto notare che, anche se Hugh è "ben consapevole che il team legale di Justin stia minacciando di farlo deporre", la star "non ha alcun problema, perché non ha nulla da nascondere. Non ha dubbi sulla condotta di Ryan e Blake ed è al 100% dalla loro parte".