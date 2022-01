Justified: City Primeval, Timothy Olyphant tornerà nella serie revival

Justified: City Primeval sarà la serie revival dell'acclamato show con star Timothy Olyphant e FX ha confermato la produzione del progetto che continuerà la storia di Raylan Givens.

L'emittente americana aveva annunciato lo sviluppo del potenziale show nel mese di marzo 2021, svelando che la storia sarà ispirata al romanzo di Elmore Leonard intitolato City Primeval: High Noon in Detroit.

Il nuovo capitolo della storia di Justified è ambientato otto anni dopo che Givens ha lasciato il Kentucky. Il protagonista vive a Miami e deve ora dividersi tra i suoi impegni in famiglia, essendo padre di una figlia quattordicenne, e sul lavoro. Raylan si ritrova, dopo un incontro casuale avvenuto in una strada della Florida, ad andare a Detroit dove il suo destino gli fa incrociare Clement Mansell, conosciuto con il nome di The Oklahoma Wildman, sfuggito più volte alla giustizia.

Eric Schrier, presidente di Fx Entertainment, ha dichiarato: "Justified è stato uno degli show più apprezzati dalla critica dell'ultimo decennio e un adattamento dell'opera di Elmore Leonard portata in vita in modo così ricco di sfumature da Timothy Olyphant nel ruolo di Raylan Givens, Graham Yost e l'intero team di produttori, sceneggiatori, registi e cast. Avere nuovamente questo gruppo insieme con Tim nel ruolo di Raylan in una nuova e diversa storia di Elmore Leonard è elettrizzante. Voglio ringraziare i nostri showrunner Dave e Michael, e i loro produttori esecutivi Tim, Graham, Sarah e Carl, e i responsabili delle opere di Elmore Leonard oltre ai nostri partner di Sony Pictures Television, per aver reso possibile questa serie".

Dave Andron e Michael Dinner saranno autori, showrunner e produttori esecutivi della serie, Olyphant farà parte del team della produzione in collaborazione con il creatore di Justified, Graham Yost, Sarah Timberman, Carl Beverly, Peter Leonard, e Taylor Elmore e Chris Provenzano che saranno coinvolti anche come sceneggiatori.

La serie originale è andata in onda per sei stagioni e un totale di 78 episodi su FX, concludendosi nel 2015.