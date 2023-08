Justice League, James Gunn fa chiarezza sul film animato: 'Non è parte del DC Universe, hanno sbagliato'

Justice League: Crisi sulle Terre Infinite, film animato annunciato al San Diego Comic-Con e in arrivo nel 2024, non farà parte del DC Universe di James Gunn e Peter Safran.

Al San Diego Comic-Con di quest'anno la DC ha annunciato a sorpresa due film animati in programma per il 2024: Watchmen e Justice League: Crisi sulle Terre Infinite. Gli annunci sono stati accompagnati dalla dicitura "A DC Universe Movie", ma a quanto pare si è trattato di un errore che James Gunn ha tenuto a puntualizzare.

In risposta alla domanda di un fan su Threads, infatti, il regista ha spiegato che entrambi i film non faranno parte del nuovo DC Universe e che l'errore è stato prontamente corretto. Al momento, infatti, le grafiche degli annunci sono state rimosse dalle pagine social della DC.

In passate interviste Gunn aveva spiegato che tutti i progetti del DC Universe, compresi film, serie TV, serie animate, videogame e fumetti, sarebbero stati interconnessi. Evidentemente partire con gli adattamenti di due delle graphic novel più celebri di sempre non rientrava nella sua idea originaria.

Blue Beetle è il primo personaggio del DC Universe

James Gunn ha più volte confermato che Blue Beetle sarà a tutti gli effetti il primo personaggio del suo DC Universe. Il film con la star Xolo Mariduena nel ruolo di Jaime Reyes arriverà nei cinema il 18 agosto.

La trama ufficiale di Blue Beetle anticipa: "Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un'incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle".