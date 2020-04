Justice League Dark e Duster: HBO Max annuncia le nuove serie prodotte da Bad Robot

Justice League Dark e Duster saranno due delle tre serie tv prodotte da Bad Robot per HBO Max, ecco i dettagli.

Justice League Dark arriverà sul piccolo schermo grazie a una serie tv prodotta da Bad Robot, la casa di produzione di J.J. Abrams, per conto di HBO Max. Il progetto è uno dei tre titoli annunciati dopo un nuovo accordo stretto con WarnerMedia.

Il fumetto della DC, a lungo indicato come uno dei possibili titoli destinati ad arrivare nelle sale cinematografiche, sarà quindi al centro di un nuovo show. Attualmente, tuttavia, i produttori non hann svelato quali personaggi di Justice League Dark verranno portati sul piccolo schermo.

Oltre a Overlook, l'accordo prevede anche la realizzazione di Duster, progetto scritto da J.J. Abrams e LaToya Morgan. La storia è ambientata negli anni '70 e ha come protagonista un uomo che lavora come autista per un gruppo criminale e la cui situazione diventa follemente, stupidamente e pericolosamente terribile.

Kevin Reilly, a capo dei contenuti di HBO Max, ha dichiarato: "Che fantastico inizio per la nostra collaborazione con il team incredibilmente pieno di immaginazione di Bad Robot sotto la guida di K.K. Abrams e Katie McGrath. Cosa potrebbe esserci di meglio rispetto a un'idea originale di J.J. e il fatto che Warner Bros. ci lasci usare un'iconica proprietà intellettuale di Stephen King e il DC Universe per offrire un'imperdibile programmazione su HBO Max?".