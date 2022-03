Jussie Smollett condannato a 150 giorni di carcere per aver mentito alla polizia

L'ex attore di Empire, Jussie Smollett, è stato condannato giovedì a 30 mesi di libertà vigilata per reato, inclusi 150 giorni di carcere, per aver riferito false accuse alla polizia nel gennaio 2019 per un presunto attacco omofobo e razzista contro di lui.

Jussie Smollett

Jussie Smollett, 39 anni, afroamericano e gay, celebre per la sua partecipazione alla serie tv Empire, è stato ritenuto colpevole a dicembre di aver pianificato la falsa aggressione, pagando due fratelli di origine nigeriana con 3.500 dollari, e di aver mentito più volte alla polizia nelle sue deposizioni.

Dopo che il giudice ha annunciato la sua sentenza, Jussie Smollett ha cercato di difendersi affermando di essere innocente: "Vostro onore, io rispetto lei e rispetto la giuria, ma non l'ho fatto. E non ho tendenze suicide. E se mi succede qualcosa quando entro lì dentro, non l'ho fatto a me stesso. E questo lo dovete sapere tutti"

Poco prima di essere preso in custodia, l'attore ha urlato di nuovo di essere innocente e ha alzato un pugno in aria. Il giudice James Linn nel pronunciare la sentenza ha detto: "Voleva attenzione, voleva essere più famoso. Arrogante, egoista e narcisista. Ha danneggiato le vere vittime di crimini razzisti".