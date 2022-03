Jussie Smollett ricoverato nel reparto di psichiatria nella prigione della contea di Cook

Le autorità non stanno correndo rischi per quanto concerne la sicurezza di Jussie Smollett, il quale si trova attualmente nella prigione della contea di Cook: in risposta allo sfogo che ha seguito la sua condanna, Smollett è stato ricoverato nel reparto di psichiatria della prigione, dove vengono normalmente detenuti i prigionieri di alto profilo.

Dopo la condanna Smollett si è messo ad urlare in aula, dicendo che non si sarebbe suicidato mentre era in custodia. La dichiarazione è stata vista come un cenno ad altri famigerati detenuti come Jeffrey Epstein, il quale si sarebbe suicidato mentre era incarcerato, anche se ormai nessuno sembra più credere alla versione ufficiale dei fatti.

"Jussie è attualmente in un reparto psichiatrico nella prigione della contea di Cook", ha detto il fratello, Jocqui Smollett, in un video pubblicato sulla pagina Instagram dell'attore di Empire. "Quello che è molto preoccupante è che oggi c'era una nota allegata alle sue scartoffie e attaccata davanti alla sua cella in cui si diceva che era a rischio di autolesionismo".

Jocqui ha aggiunto: "Voglio solo chiarire che Jussie non è in alcun modo a rischio di autolesionismo. E vuole far sapere alla gente che è molto stabile, è molto forte, è in salute ed è pronto ad affrontare questa terribile sfida, vuole che sappiate che è innocente e che non si arrenderà".

"Sei solo un ciarlatano e fingi di essere una vittima di un crimine d'odio", ha detto il giudice Linn a Jussie Smollett durante la sentenza di giovedì, prima di aggiungere che il nome dell'attore "è diventato un sinonimo della parola mentire".