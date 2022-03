Jussie Smollett è stato rilasciato in attesa di appello definitivo

L'attore Jussie Smollett, dopo una condanna per aver riferito il falso alla polizia, è stato rilasciato in attesa di un nuovo appello dal tribunale.

L'attore di Empire, Jussie Smollett, ha fatto parlare di sé la scorsa settimana per essere stato arrestato dopo le accuse di falsa deposizione alle autorità, ma ora è stato rilasciato in attesa dell'appello definitivo.

Jussie Smollett

Il team legale di Jussie Smollett sta cercando di ritardare la sua condanna e concedergli una cauzione, fino a quando non sarà definito l'appello definitivo sulla sua condanna. L'ex attore di Empire è stato condannato la scorsa settimana a 30 mesi di libertà vigilata e a pagare, oltre a $120.000, anche una multa di $25.000 per aver riferito falsa testimonianza alla polizia, dicendo di essere stato vittima di un crimine razzista nel gennaio 2019.

L'avvocato difensore Nenye Uche, in una conferenza stampa poco dopo il rilascio dell'attore, ha detto: "Non c'è spazio per la politica nel nostro sistema giudiziario. Indipendentemente da cosa si pensi di questo caso, la vera domanda è: i neri dovrebbero essere portati in prigione per un crimine di classe 4?"

Jussie Smollett, nuove accuse per l'ex star di Empire: "Ha finto l'aggressione"

La difesa di Jussie Smollett, inoltre, ha presentato la mozione di emergenza la scorsa settimana, sostenendo che sarebbe stato "danneggiato irreparabilmente" se dovesse scontare questa condanna in carcere, aggiungendo che probabilmente sconterà la prigione prima del completamento del suo appello.