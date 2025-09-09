Jurassic World Rebirth: sequel in arrivo con il ritorno di Scarlett Johansson

Uscito a luglio, Jurassic World Rebirth ha rappresentato una scommessa vinta per Universal: un rilancio del franchise che, pur spaccando la critica a metà, si è imposto come fenomeno cinematografico della stagione. Con Scarlett Johansson al centro della scena nel ruolo dell'eroina Zora Bennett, il film ha raccolto 861 milioni di dollari a livello globale, superando la concorrenza di produzioni come Superman e il reboot de I Fantastici Quattro. Un risultato che ha riacceso l'entusiasmo per una saga che sembrava ormai vicina all'esaurimento. Ora, dopo l'enorme successo, sembra che un sequel sia già in lavorazione.

L'indiscrezione: Scarlett Johansson attesa di nuovo nel sequel

Secondo l'insider Daniel Richtman, Universal avrebbe già avviato i primi passi per sviluppare un nuovo capitolo, con Johansson pronta a tornare nei panni della sua agente sotto copertura. Al momento non è chiaro se anche Gareth Edwards, regista del precedente film, tornerà dietro la macchina da presa, né se gli altri protagonisti, come Mahershala Ali e Jonathan Bailey, saranno nuovamente coinvolti.

Jurassic World: Rebirth, una foto di Scarlett Johansson e Jonathan Bailey

Intervistata nei mesi scorsi, Johansson ha definito Rebirth "un film indipendente, capace di reggersi da solo senza bisogno di appoggiarsi ai capitoli precedenti". L'attrice ha sottolineato la presenza di omaggi e riferimenti all'universo creato da Steven Spielberg, pur ribadendo che la pellicola fosse stata concepita come un nuovo inizio. Proprio per questo, la notizia di un sequel alimenta ulteriore curiosità: il successo al botteghino sembra aver convinto gli studios a rivedere i piani iniziali.

Possibili scenari e ipotesi sulla trama

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World: Il dominio, Rebirth mostrava un pianeta in cui i dinosauri sopravvivono soltanto in ecosistemi equatoriali isolati. Zora Bennett, interpretata da Johansson, guidava una squadra speciale incaricata di recuperare materiale genetico preziosissimo, affrontando missioni ad alto rischio in un contesto dominato da creature terrestri, marine e volanti. L'epilogo lasciava intravedere sviluppi potenzialmente aperti, soprattutto con la scoperta di una misteriosa base di ricerca nascosta.

Jurassic World: Rebirth - Scarlett Johansson in una foto del film

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Universal, ma le voci indicano una possibile uscita tra il 2027 e il 2028. Considerando i tempi di produzione necessari e l'ambizione di replicare l'impatto visivo del predecessore, il sequel potrebbe rivelarsi uno degli eventi cinematografici più attesi della seconda metà del decennio.