Jurassic World: Netflix annuncia la serie animata in arrivo nel 2020

Netflix ha annunciato una nuova serie tv animata ispirata al franchise di Jurassic World che sarà prodotta dalla Dreamworks. E ci sarebbe già la data, anche se molto indicativa: 2020.

Jurassic World: Camp Cretaceous, questo il titolo completo, sarà ambientata poco dopo la fuga dei dinosauri dall'Isla Nublar. I protagonisti, un gruppo di ragazzini che sono rimasti intrappolati nel campo al momento della distruzione, dovranno trovare ogni modo per sopravvivere sull'isola in completo abbandono. La serie animata, dunque, prenderà le mosse da Jurassic World, il quarto capitolo della serie cinematografica Jurassic Park.. Produttori dello show saranno Steven Spielberg, Frank Marshall, Colin Trevorrow, Scott Kramer e Lane Lueras.

Jurassic World 3: smentiti alcuni dettagli "catastrofici" sui dinosauri

Netflix dunque ha deciso di puntare sull'animazione per il prossimo anno: solo ieri era arrivato l'annuncio di un nuovo progetto a cui lavoreranno i registi di Avengers: Endgame, i fratelli Russo, che svilupperanno in veste di produttori la serie animata tratta da Magic: The Gathering, il gioco di carte che può contare su oltre 35 milioni di fan in tutto il mondo.