I fratelli Russo al lavoro con Netflix per la serie tv Magic: The Gathering

I fratelli Russo collaboreranno con Netflix per realizzare una serie animata tratta dal gioco Magic: The Gathering.

I fratelli Russo sono al lavoro per sviluppare in veste di produttori la serie animata tratta da Magic: The Gathering, il gioco di carte che può contare su oltre 35 milioni di fan in tutto il mondo.

Il progetto sarà destinato a Netflix ed è una collaborazione tra Hasbro e Wizards of the Coast.

Magic: The Gathering sarà ambientato in un universo pieno di magia, luoghi incredibili e oggetti dotati di poteri.

Joe e Anthony Russo hanno dichiarato: "Siamo stati grandissimi fan e giocatori di Magic: The Gathering da quando è in circolazione, quindi poter portare in vita queste storie grazie all'animazione è un progetto a cui siamo realmente appassionati".

Gli showrunner dell'atteso progetto sono Henry Gilroy (Star Wars Rebels) e Jose Molina (The Tick), autori anche degli script delle puntate che verranno poi realizzate da Octopie Network e Bardel Studio.

L'obiettivo della produzione è quello di realizzare uno show che vada oltre i confini tradizionali del genere delle serie animate, proponendo una narrazione e un approccio tecnico innovativi.

