Jurassic World: il Dominio, una mappa mostra i luoghi degli USA in cui i dinosauri si sono stanziati

Una mappa realizzata per promuovere Jurassic World: il Dominio mostra i luoghi degli USA in cui i dinosauri si sono stanziati circa quattro anni dopo la loro fuga.

Colin Trevorrow ha postato una mappa di Jurassic World: il Dominio che mostra i luoghi degli USA in cui i dinosauri si sono stanziati circa quattro anni dopo la loro fuga.

Jurassic World: Il dominio si svolge quattro anni dopo la fine di Jurassic World: il Regno Distrutto, durante il quale alcuni dinosauri sono riusciti a fuggire dalla residenza Lockwood, e altri sono stati caricati su camion e cargo con destinazioni in tutto il mondo. Da allora, gli esseri umani hanno capito che le possibilità di coesistere con i dinosauri sono estremamente basse. Mentre alcuni rappresentano soltanto minacce minori, i dinosauri carnivori più grandi minacciano di creare un disastro ecologico che cambierà il volto del pianeta per sempre. Uno di questi dinosauri di dimensioni colossali, giustamente chiamato Giganotosaurus, è già stato preso in giro da Trevorrow, che lo ha definito il Joker di Jurassic World, dal momento che vive con il mero obiettivo di creare caos.

La mappa postata da Colin Trevorrow mostra un'alta densità di dinosauri sulla costa ovest degli Stati Uniti. La mappa, inoltre, cataloga gli animali per razza. In modo particolare, la West Coast ha un'enorme concentrazione di predatori e prede, sparpagliate tra California, Nevada, Oregon, Idaho e Utah.

La campagna promozionale del sesto capitolo del franchise di Jurassic World sta continuando a costruire hype e ad alimentare le aspettative dei fan e di tutti i potenziali spettatori del film. Jurassic World: il Dominio sarà distribuito nelle sale italiane il 2 giugno 2022 da Universal.