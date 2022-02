Jurassic World: Il Dominio, lo spot del Super Bowl riunisce il cast originale

Un nuovo spot di Jurassic World: Il Dominio è stato lanciato durante il Super Bowl offrendo uno sguardo ravvicinato al terzo e ultimo capitolo della trilogia sequel di Jurassic Park. Il fium vedrà, inoltre, riuniti i nuovi interpreti e il cast originale della saga.

Jurassic World: Il dominio si apre quattro anni dopo gli eventi del film precedente, in cui l'iconica Isla Nublar è stata distrutta mentre l'umanità cerca di adattarsi ai dinosauri che ora vagano per la terraferma. Nel film Owen e Claire intraprenderanno un viaggio in giro per il mondo nel tentativo di favorire la sopravvivenza dell'umanità con l'aiuto degli scienziati Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm.

Jurassic Park diventa realtà: mammut clonati per contrastare il cambiamento climatico

Jurassic World: Il dominio vedrà il ritorno di Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Isabella Sermon, Daniella Pineda, Omar Sy e Justice Smith, che si uniranno al cast originale di Jurassic Park composto da Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum e BD Wong. Il film segna, inoltre, il debutto nel fraanchise di Mamoudou Athie, Scott Haze, Campbell Scott, Dichen Lachman, DeWanda Wise, Elva Trill e Dimitri Thivaios. Colin Trevorrow torna alla regia del terzo capitolo scritto insieme a Emily Carmichael.

Jurassic World: Il dominio arriverà nei cinema italiani il 9 Giugno 2022.