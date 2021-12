Jurassic World: Il Dominio, svelato il rating ufficiale

Il film Jurassic World: Il dominio ha ora un rating ufficiale in attesa dell'arrivo del primo trailer dell'ultimo capitolo della trilogia diretto da Colin Trevorrow.

Jurassic World: Il Dominio ha ora un rating ufficiale: PG-13, classificazione ricevuta anche dai capitoli precedenti.

Il capitolo conclusivo dell'epica saga in cui i dinosauri saranno ormai in libertà in varie parti del mondo, potrà quindi essere visto dalle persone di età superiore ai 13 anni senza l'obbligo di essere accompagnati da un adulto.

La motivazione alla base della classificazione ufficiale di Jurassic World: Il dominio è legata alla presenza di "intense sequenze d'azione, alcuni passaggi violenti e linguaggio esplicito".

Il regista Colin Trevorrow aveva recentemente confermato di aver concluso il lavoro previsto sul film e i fan possono quindi forse attendere la condivisione di un primo trailer nelle prossime settimane.

Nel cast del progetto, di cui recentemente è stato condiviso il prologo, ci saranno Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda, Justice Smith, e BD Wong. Tra i ritorni nella saga ci saranno poi quelli di Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum e Campbell Scott. Le new entry, infine, saranno Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Isabella Sermon.

Nel lungometraggio, la cui uscita è stata rallentata a causa dell'emergenza sanitaria, si scoprirà cosa accade quando i dinosauri e l'umanità devono imparare a convivere. Gli eventi saranno ambientati in varie parti del mondo. Il filmmaker aveva infatti recentemente spiegato: "Questo film pone un'unica domanda: e se i dinosauri vivessero in mezzo a noi? Saremmo al sicuro?".