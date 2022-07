Jurassic World - Il dominio: Chris Pratt omaggia Bryce Dallas Howard, la sua co-star del film

Chris Pratt si è rivolto ai social media per condividere un dolce e sincero tributo alla sua co-star del franchise di Jurassic World, Bryce Dallas Howard: la loro nuova pellicola, Jurassic World - Il dominio, al 5 luglio 2022 ha incassato 335,8 milioni di dollari negli Stati Uniti e Canada, e 495,5 milioni di dollari nel resto del mondo, per un totale di 831,4 milioni di dollari.

Chris sta attualmente dominando al botteghino, avendo avuto un piccolo ruolo come leader dei Guardiani della Galassia in Thor: Love and Thunder e, soprattuto, essendo il protagonista del nuovo film del franchise sui dinosauri. Pratt e la Dallas Howard hanno lavorato insieme alla saga di Jurassic World in tre pellicole e sembra che la loro avventura sia giunta alla fine.

In un recente post su Instagram, l'attore ha sostanzialmente ringraziato la sua co-star per essersi unita a lui nel viaggio di Jurassic World: "È passato 1 mese da quando #JurassicWorldDominion è uscito nei cinema e non posso fare a meno di pensare alla mia partner per tutto il tempo."

"Sei stata al mio fianco in questa folle corsa per oltre otto anni e non l'avrei fatto con nessun altro, in nessun altro modo. Sono stati otto anni straordinari e tre film fantastici. È stato un vero onore condividere questo viaggio con te", ha concluso Chris Pratt.