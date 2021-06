Jurassic World: Dominion, un breve teaser mostra spettacolari sequenze ambientate nel passato

Jurassic World: Dominion ha ora un nuovo breve teaser che mostra una piccola sequenza dell'atteso film diretto da Colin Trevorrow ambientata 65 milioni di anni fa.

Nel video condiviso online, tratto dall'anteprima che verrà proposta agli spettatori che andranno a vedere Fast & Furious 9 nelle sale IMAX, si mostrano alcuni dinosauri mai visti prima nei film della saga.

Lo sneak peek di Jurassic World: Dominion permetterà di avere un breve assaggio del mondo incredibile creato per il grande schermo dal regista Colin Trevorrow e dal suo team. Il filmmaker ha dichiarato: "Fin da quando ero un ragazzino ho sempre voluto vedere i dinosauri nel loro habitat naturale. Ci sono voluti alcuni decenni, ma con un po' di aiuto da parte di ILM, Universal e Amblin è finalmente accaduto. Questa anteprima è solo un piccolo sguardo al film che abbiamo realizzato. Si tratta di una celebrazione epica di tutto quello che Steven Spielberg e Michael Crichton hanno creato, e non vedo l'ora di condividerlo con il mondo l'estate prossima. La sequenza è stata realizzata per essere vista sullo schermo più grande a disposizione. Per fortuna i cinema IMAX sono tornati e in tutto il mondo stiamo tornando nelle sale perché i film ci avvicinano. Penso che ci sia il bisogno di quell'esperienza condivisa attualmente, forse più che mai".

Nel cast di Jurassic World: Dominion ci saranno Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy Daniella Pineda, Justice Smith, e BD Wong. Tra i ritorni nella saga ci saranno poi quelli di aura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, e Campbell Scott. Le new entry, infine, saranno Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze, e Isabella Sermon.

Il film arriverà nelle sale il 10 giugno 2022.