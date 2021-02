Jurassic World: Dominion, Jeff Goldblum e Sam Neill si esibiscono in un imperdibile duetto

Prima di rivederli al cinema in occasione di Jurassic World: Dominion, il terzo film della saga sequel di Jurassic Park, Jeff Goldblum e Sam Neill ci regalano un'altra reunion, di natura musicale, grazie ai social network.

Non sarà il 1993, ma Malcom e Grant popolano comunque i nostri schermi di questi giorni (e senza dinosauri o catastrofi di mezzo, questa volta), anche se si tratta solo dei piccoli schermi di pc, tablet e smartphone. Se seguite i due attori sui Instagram, Twitter e simili, infatti, sapete già quanto Goldblum e Neill amino la musica, e forse ancor di più battibeccare tra loro al riguardo, come risulta evidente anche dal video che vi proponiamo quest'oggi.

Tuttavia, vederli esibirsi insieme non è esattamente roba da tutti giorni - sebbene ci siano alcuni precedenti - quindi godiamoci questa music session a tema The Everly Brothers.

Goldblum, Neill e Laura Dern faranno ritorno nel mondo di fantasia ideato da Michael Crichton e portato per la prima volta sullo schermo da Steven Spielberg in occasione del terzo film della saga di Jurassic World, Jurassic World: Dominion, diretto da Colin Trevorrow, e che ha come protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Da quel che è stato comunicato finora, i tre veterani avranno un ruolo chiave nella storia, ma questo è praticamente tutto ciò che sappiamo in merito.

Lo scorso novembre è stata finalmente portata a termine la fase di riprese, che a causa della pandemia ha subito diversi ritardi e interruzioni, e attualmente l'uscita del film è programmata per giugno 2022.