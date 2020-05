Jurassic World: Dominion mostrerà un "nuovo mondo", in arrivo altri film?

Jurassic World: Dominion potrebbe non essere l'ultimo film del franchise: la storia potrebbe infatti continuare, come rivelato da uno dei produttori che ha parlato dell'atteso capitolo conclusivo della trilogia.

Il lungometraggio riporterà sul grande schermo i personaggi interpretati da Bryce Dallas Howard e Chris Pratt, oltre a mostrare nuovamente dei volti del passato.

Frank Marshall, uno dei produttori di Jurassic World 3, ha rilasciato un'intervista rilasciata al sito Collider dichiarando che il lungometraggio non è stato ideato come capitolo conclusivo della saga: "Si tratta dell'inizio di una nuova era".

Nel lungometraggio, infatti, si assiste a una situazione totalmente nuova: "I dinosauri ora sono nella terra tra di noi, e ci resteranno a lungo, spero".

Marshall ha inoltre sottolineato che un mondo pieno di dinosauri sarà considerato, nell'universo creato per il grande schermo, la "nuova normalità" e che potrebbero esserci nuove storie ambientate in questo mondo affascinante e un po' terrificante.

Universal sembra voler espandere l'universo dedicato al ritorno dei dinosauri, come accaduto in occasione del cortometraggio Battle at Big Rock, dando vita anche a una serie animata.

Jurassic World: Dominion dovrebbe arrivare nelle sale americane l'11 giugno 2021.