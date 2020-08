Jurassic World: Dominion, Laura Dern e Sam Neill di nuovo insieme sul set

Jurassic World: Dominion rimostrerà in azione anche i personaggi interpretati da Laura Dern e Sam Neill e i due attori hanno ora condiviso le foto che rivelano l'inizio del loro lavoro sul set.

Su Instagram le due star hanno infatti pubblicato online degli scatti in cui annunciano ai propri follower che sono di nuovo insieme nel mondo dei dinosauri.

Gli interpreti della dottoressa Ellie Sattler e del Dottor Alan Grant in Jurassic Park hanno condiviso le immagini del loro primo giorno di riprese, confermando che avranno delle scene insieme.

Laura Dern e Sam Neill non possono, ovviamente, rivelare spoiler riguardanti la loro partecipazione a Jurassic World: Dominion, tuttavia questi primi scatti hanno già entusiasmato i fan.

I protagonisti del lungometraggio diretto da Colin Trevorrow, la cui produzione è ricominciata a Londra, saranno ancora una volta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Tra i membri del cast del film originale coinvolti nel progetto c'è anche Jeff Goldblum.

Frank Marshall, uno dei produttori di Jurassic World 3 aveva dichiarato recentemente che il lungometraggio non è stato ideato come capitolo conclusivo della saga: "Si tratta dell'inizio di una nuova era".

Nel lungometraggio, infatti, si assiste a una situazione totalmente nuova: "I dinosauri ora sono nella terra tra di noi, e ci resteranno a lungo, spero".

Marshall ha inoltre sottolineato che un mondo pieno di dinosauri sarà considerato, nell'universo creato per il grande schermo, la "nuova normalità" e che potrebbero esserci nuove storie ambientate in questo mondo affascinante e un po' terrificante.