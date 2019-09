Jurassic World: Colin Trevorrow svela il corto Battle at Big Rock, su FX e online a settembre

Colin Trevorrow ha realizzato, a sorpresa, un corto di Jurassic World: si chiama Battle at Big Rock, verrà distribuito su FX il 15 settembre e, per un effetto sorpresa ancora maggiore, anche in Europa.

Come sanno tutti i fan della saga, Colin Trevorrow, regista del primo capitolo di Jurassic World, sta attualmente lavorando al terzo film, che dovrebbe essere anche quello conclusivo, e dovrebbe arrivare nei cinema non prima del 2021 (qui il nostro approfondimento su Jurassic World 3). Ebbene, nel mentre, il regista ha annunciato via Twitter di aver realizzato un cortometraggio ambientato proprio nell'universo di Jurassic World.

“These creatures were here before us. And if we’re not careful, they’ll be here after.” pic.twitter.com/RYXDSbrOQ0 — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) September 10, 2019

Starring

André Holland, Natalie Martinez,

Melody Hurd and Pierson Salvador

Cinematography by @LarryFong

Music by @AmieDoherty

Written with @EmilyCarmichael — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) September 10, 2019

Trevorrow ha svelato il titolo, Battle At Big Rock, il cast, composto da André Holland, Natalie Martinez, Melody Hurd, Pierson Salvador, la sua compagna d'avventura, Emily Carmichael, co-sceneggiatrice di Jurassic World 3, e la data di pubblicazione, domenica 15 settembre. C'è un problema: sarà FX il canale a trasmettere il corto, che in Europa non è visibile. Ancora via Twitter, un utente si è rivolto direttamente al regista per chiedere se avessero pensato anche alla curiosità del pubblico europeo e, con (ancora) grande sorpresa, Colin Trevorrow ha personalmente risposto che sì, pensa spesso ai suoi fan europei ed è per questo che Battle At Big Rock sarà diffuso online, sempre domenica, subito dopo la messa in onda americana su FX.