Jurassic World: in sconto su Amazon il ferocissimo set LEGO dello scontro fra l’Indominus Rex e l’Ankylosaurus

Dopo l'enorme successo, sia in termini commerciali che culturali, dei tre Jurassic Park, a di stanza di anni i cinema di tutto il mondo sono stati nuovamente invasi dalla ferocia viscerale dei dinosauri grazie alla trilogia dei Jurassic World. Si tratta di film che proseguono nel modo più diretto possibile la storia che tutti conosciamo, cercando di ampliarne in seguito le possibilità, pur mantenendo sempre e comunque uno sguardo puntato verso la storia dietro alle pellicole, e ai simbolismi iconici che da sempre si trascina dietro.

Se anche voi siete rimasti colpiti dal grande amore dietro ai film di Jurassic World, allora siete nel posto giusto, dato che Amazon ha scontato un particolare set LEGO dedicato proprio al primo film della saga, e a una delle sue scene più feroci e mozzafiato. Sul sito potete trovarlo, attualmente parlando, a 204,95€, con uno sconto dell'11% dal prezzo segnato in precedenza (230,35€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sul prodotto, affrettatevi a passare dal box che trovate qui sotto.

Un set LEGO di Jurassic World da brivido

Come riportato sullo stesso Amazon, questo particolare set LEGO ispirato al mondo e a una specifica scena di Jurassic World comprende: 2 fantastici dinosauri (Indominus Rex e Ankylosaurus), una stazione di partenza della girosfera, 5 minifigure, tra cui Owen Grady, Claire Dearing e i fratelli Gray e Zach Mitchell. La stazione della girosfera è inoltre dotata di una biglietteria, un ingresso con tornelli e della funzione di avvio delle varie sfere, oltre a una giungla i cui alberi possono essere abbattuti dalla coda dell'Ankylosaurus.

Da Jurassic Park a Jurassic World: tutti i dinosauri dei parchi di Spielberg

Immergetevi anche voi nel mondo di Jurassic World con questo set pieno di dettagli direttamente dal film, perfetto sia per i fan di sempre, come elemento da collezione, che per divertire i più piccoli, costruendo e inventando tantissime nuove avventure ispirate dal materiale cinematografico di una saga che ha saputo parlare anche alle nuove generazioni oltre gli anni '90.