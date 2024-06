Jurassic World 4: svelate le location delle riprese del nuovo film della saga

Il prossimo film di Jurassic World sarà diretto da Gareth Edwards e le riprese sembra siano iniziate oggi, come riporta Variety che ha annunciato anche le location previste per il lavoro sul set.

Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale, ma le prime indiscrezioni sostengono che la storia e i personaggi saranno totalmente nuovi, senza alcun legame con Jurassic Park o i recenti lungometraggi della saga.

Dove si svolgeranno le riprese di Jurassic Park 4

Le riprese del prossimo film della saga giurassica sembra si svolgeranno in Thailandia - in località come Bangkok, Trang, Phang Nga, Phuket e Chiang Mai - Malta e Regno Unito.

Nel cast del nuovo lungometraggio di Jurassic World ci saranno Scarlet Johansson, Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Mahershala Ali, Rupert Friend, Luna Blaise, e David Iacono. Per ora la produzione non ha svelato alcun dettaglio riguardante i personaggi che saranno interpretati dalle star.

Una foto di Jurassic World: Il Dominio

Al centro della trama, secondo le prime indiscrezioni apparse online, dovrebbero esserci tre adulti e tre teenager che resteranno bloccati sull'isola dove si trovano i dinosauri.

Variety sostiene che il titolo usato durante la lavorazione sarà Jurassic City, tuttavia non sembra essere quello definitivo.

La saga giurassica

David Koepp ha scritto la sceneggiatura del film che debutterà nei cinema di tutto il mondo nel luglio 2025. Il regista Steven Spielberg sarà uno dei produttori tramite la sua Amblin, in collaborazione con Frank Marshall e Patrick Crowley.

Le precedenti avventure cinematografiche ambientate dopo che alcuni scienziati riportano in vita i dinosauri, ispirate ai romanzi di Michael Crichton, hanno avuto un'ottima accoglienza ai box office di tutto il mondo arrivando a 6 miliardi di dollari di incassi con i film prodotti.