Richard Linklater elogia Glen Powell: "Ecco perché cambierà l'industria del cinema"

In una recente intervista, il regista Richard Linklater si è soffermato sul protagonista del suo ultimo film uscito nelle sale, Hit Man - Killer per caso, Glen Powell, uno degli attori maggiormente in ascesa nell'ultimo periodo ad Hollywood, e protagonista di una serie di film che hanno ottenuto un ottimo riscontro di pubblico.

Nel film, Powell interpreta Gary Johnson, un finto sicario in realtà agente sotto copertura, che grazie alla sua opera di inganno nei confronti dei suoi clienti li spinge a denunciarsi e farsi arrestare. Il film rappresenta la prima collaborazione per il grande schermo tra Linklater e Powell, e il regista pare sia rimasto parecchio colpito dal lavoro dell'attore.

Cambiare Hollywood

Linklater sostiene che la determinazione e la concentrazione di Glen Powell siano risorse importanti che possono cambiare l'industria cinematografica:"Sono rimasto così colpito dalla concentrazione e dalla determinazione di Glen. È semplicemente un partner creativo fantastico. È così divertente, intelligente, una brava persona. Come una qualunque star del cinema".

Glen Powell in una sequenza intima con Adria Arjona in Hit Man

Ma cosa rende un attore anche una star del cinema? Ecco la risposta del regista di Boyhood e Prima dell'alba:"Qualcuno con cui vuoi stare. Mi piace stare con Glen. Per tutte queste ragioni è semplicemente un grande ragazzo". Inoltre, il film di Linklater ha permesso a Glen Powell di mostrare la sua versatilità come attore, una peculiarità che secondo il regista può fare la differenza in un progetto cinematografico:"Dico sempre che se gli attori sono più esigenti, se alzano davvero l'asticella verso un cinema per adulti o accettano ruoli complessi e buoni, possono avere un effetto".

Il regista porta all'attenzione l'esempio di un collega illustre di Powell:"Se Leonardo DiCaprio vuole fare un film è più probabile che si realizzi e se Glen può rientrare in quella categoria è una buona cosa. È da lì che provengono i buoni film".