Hit Man, Adria Arjona elogia Richard Linklater: "Mi ha fatto credere che le mie idee fossero importanti"

Adria Arjona ha rilasciato una lunga intervista al New York Times in cui ha approfondito parecchi argomenti e si è soffermata anche sulla sua ultima esperienza per il grande schermo nel film Hit Man - Killer per caso, al fianco di Glen Powell, diretto da Richard Linklater.

Proprio nei confronti del regista di Boyhood, Arjona ha dedicato parole molto affettuose, in cui ha riconosciuto a Linklater la capacità di farla sentire importante e centrale nel processo di evoluzione del film. In Hit Man - Killer per caso, Adria Arjona interpreta Maddy, moglie di un uomo che Gary, il personaggio di Glen Powell, dovrebbe uccidere.

L'opinione conta

Al New York Times, Arjona ha raccontato la sua prima esperienza con il regista:"Non avevo mai lavorato con Rick, ma ho sempre amato come gli attori nei suoi film avessero tutto questo bellissimo, filosofico, intellettuale, scambio di battute che sembra improvvisato. Poi ho incontrato Rick e lui odia l'improvvisazione".

Adria Arjona e Glen Powell in una scena nella vasca da bagno in Hit Man - Killer per caso

Il cinema di Richard Linklater è studiato nei minimi dettagli ma risulta sempre molto spontaneo e Adria Arjona ha apprezzato questo aspetto:"Ogni decisione viene presa durante le prove quindi, una volta arrivati sul set il processo diventa molto più divertente. Mi ha davvero fatto credere che le mie idee fossero importanti, che avevo buone idee, e molte di queste sono finite nel film".

Un'attenzione che si è estesa anche alle scene intime:"Anche per le scene di sesso, di solito come attrice non hai voce in capitolo su cosa comporteranno quelle scene. Ma poiché ero nella sala degli sceneggiatori ho avuto molta voce in capitolo su cosa fare e come farlo". La sua diversità rispetto al personaggio l'ha affascinata:"Non potrei essere più diversa da Madison, e ne ero affascinata. Mi è piaciuto che non riuscissi a prevedere cosa avrebbe fatto dopo. Non è una femme fatale ma cerca costantemente di interpretare questa fantasia".

Hit Man - Killer per caso uscirà nelle sale italiane il 27 giugno grazie a BiM Distribuzione.