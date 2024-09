Jurassic World 4: le foto dal set rivelano il nuovo look di Scarlett Johansson nei panni di Zora Bennett

La Universal Pictures ha rivelato il primo sguardo ufficiale a Jurassic World Rebirth alla fine del mese scorso attraverso alcune foto promozionali e un logo aggiornato, e mentre le riprese continuano presso l'Università di Greenwich, sono state condivise online alcune nuove foto dal set.

Le prime immagini ufficiali mostravano i protagonisti del film, interpretati da Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, e nelle nuove foto possiamo dare un ulteriore sguardo alla coppia che gira una scena in interni.

Secondo la sinossi ufficiale, la Johansson interpreterà l'esperta di operazioni segrete Zora Bennett, che "tenta di mettere al sicuro il materiale genetico dei dinosauri, ma finisce per rimanere bloccata con una famiglia di civili su un'isola che custodisce un segreto tenuto nascosto all'umanità per decenni".

Non abbiamo molti dettagli sul personaggio di Bailey, ma si pensa che interpreti un paleontologo (non c'è da sorprendersi).

Scarlett Johansson: "Spero che nessuno leggerà mai le chat di gruppo con gli altri Avengers"

I dettagli di Jurassic World 4

"Il film sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World: Il dominio, quando l'ecologia del pianeta si è rivelata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale possiedono la chiave di un farmaco che porterà miracolosi benefici al genere umano".

EXCLUSIVE FIRST LOOK:



Scarlett Johansson on Jurassic World Rebirth Set. pic.twitter.com/OQFpAS4lQL — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) September 10, 2024

Jonathan Bailey completes his look as a Paleontologist with the ID Badge.



Jurassic World Rebirth Filming at University of Greenwich. pic.twitter.com/63Uc728LPI — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) September 10, 2024

Scarlett Johansson filming Jurassic World Rebirth at University of Greenwich. pic.twitter.com/2WHBsqMrMX — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) September 10, 2024

Questi ulteriori dettagli si ricollegano a un'anticipazione trapelata in precedenza, che descriveva Rebirth come "un'opera completamente nuova, che inaugura una nuova era giurassica, seguendo tre adulti e tre adolescenti che rimangono bloccati sull'Isola".

Per quanto riguarda i misteriosi dinos, lo scooper MTTSH ritiene che saranno: Mosasaurus, Titanosaurus e Quetzalcoatlus. Se non siete troppo esperti di paleontologia, forse non conoscete queste bestie come il T-Rex e il Triceratopo, ma sono esistite durante il tardo Cretaceo/Maastrichtiano. Il Mosasauro era un rettile acquatico carnivoro, il Titanosauro un sauropode erbivoro e il Quetzalcoatlus un gigantesco pterosauro.