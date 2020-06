Jurassic World 3 riprende la produzione, Universal spende 5 milioni per i test

La produzione di Jurassic World: Dominion è pronta a ripartire: Universal investirà 5 milioni di dollari per i test e le star Chris Pratt e Bryce Dallas Howard dovranno trascorrere due settimane in quarantena.

Il 6 luglio riprenderà la produzione di Jurassic World 3 ai Pinewood Studios di Londra, inaugurando il ritorno sul set del cinema in territorio anglosassone dal lockdown causato dalla pandemia di Coronavirus. Per l'occasione Universal Pictures ha deciso di stanziare 5 milioni di dollari per rafforzare i protocolli di sicurezza nelle aree esterne e interne degli studios inglesi.

L'intero cast e la troupe di Jurassic World: Dominion saranno testati prima di tornare sul set e diverse altre volte nel corso delle riprese. Diverse star del film, tra cui Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, dovranno passare due settimane in quarantena a Londra dopo il rientro dagli Stati Uniti.

Universal ha assicurato massimo rigore sul tema:"Chiunque abbia sintomi verrà immediatamente isolato prima di essere rimandato a casa. Vogliamo assicurarci di andare al di là dei protocolli nazionali per creare un ambiente sicuro. Il costo di tutto questo non è importante per noi adesso; lo è la sicurezza. Seguiremo le indicazioni del nostro team medico ma siamo fiduciosi del fatto che grazie ad un'attenta programmazione e con il distanziamento di troupe e attori insieme al sistema di tracciamento potremo proseguire nella lavorazione solo con un piccolo ritardo".

Jurassic World 3 è diretto da Colin Trevorrow. Nel cast torneranno volti storici del franchise come Sam Neill nel ruolo di Alan Grant, Laura Dern nei panni di Ellie Sattler e Jeff Goldblum nelle vesti di Ian Malcolm. La data prevista per l'uscita del film è l'11 giugno 2021.