Jurassic World 3: Dominion, Chris Pratt spiega il significato del titolo

Il titolo ufficiale di Jurassic World 3 è Dominion: è stato annunciato in via ufficiale ieri dal regista Colin Trevorrow. Ma qual è il significato di questo titolo? Chris Pratt ha detto che riguarda la tendenza dell'uomo a dominare sulla natura. Una questione molto discussa anche nell'attualità e che nel film anticipa grossi pericoli e tanta adrenalina.

Dopo l'annuncio del titolo ufficiale di Jurassic World 3, Chris Pratt ha condiviso la stessa foto dal set del film inizialmente postata da Trevorrow e ha dato una spiegazione che dovrebbe anticipare quello che ci aspetta nel terzo film.

"JURASSIC WORLD do·min·ion /dəˈminyən/ sovranità o controllo "tentativo dell'uomo di dominare sulla natura" - scrive l'attore, per poi concludere con un elegante "Tenetevi ben saldi sulle vostre chiappe" - come a dire, ci sarà da sobbalzare e l'adrenalina scorrerà a fiumi.

Jurassic World 3: Dominion mostrerà quello che accade nel mondo dopo che i dinosauri hanno superato i confini di Isla Nublar, l'isola in cui vivevano, come anticipato nel cortometraggio Battle at Big Rock. Il film, in arrivo nelle sale americane l'11 giugno 2021, vedrà il ritorno dei protagonisti della nuova trilogia, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e delle star dei film originali - Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Nel cast ci saranno anche Jake Johnson e Omar Sy, già apparsi in Jurassic World, e i nuovi arrivati Mamoudou Athie e DeWanda Wise.