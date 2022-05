Jurassic Park: un volume edito da saldaPress svela il dietro le quinte del film cult

Un nuovo volume edito da saldaPress, in uscita in contemporanea con il film Jurassic World: Il Dominio, svela il dietro le quinte di Jurassic Park.

Il 3 giugno arriverà nelle sale Jurassic World: Il Dominio e, per l'occasione, i fan potranno immergersi nel dietro le quinte di Jurassic Park.

A regalare questa esperienza unica è saldaPress con un volume imperdibile per tutti gli appassionati delle avventure legate alla storia ideata da Michael Crichton.

Il volume Dietro le quinte di Jurassic Park è stato curato da James Mottram e tra le pagine ci sono anche degli interventi di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, i protagonisti del film originale che sono recentemente tornati sul set in occasione delle riprese di Jurassic World: Il dominio.

Il libro, composto da 256 pagine ed edito da saldaPress nella collana Widescreen, è acquistabile a un prezzo di 69 euro e ripercorrerà la storia completa e approfondita di come è stata creata la trilogia originale che ha segnato una pagina importante della storia del cinema.

I fan potranno quindi immergersi nella realizzazione della saga giurassica con interviste esclusive, dettagli sulla sceneggiatura, curiosità, aneddoti e immagini inedite della saga portata sul grande schermo dal regista Steven Spielberg.

Il giornalista ha compiuto un accurato lavoro di ricerca, confezionando così un volume che permette di riscoprire uno dei film più significativi di sempre.

Dietro le quinte di Jurassic Park

Jurassic World: Il dominio diretto da Colin Trevorrow si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

I protagonisti saranno ancora una volta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati questa volta da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Tra i nuovi membri del cast: DeWanda Wise (She's Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.