Jurassic Park, su Netflix in streaming da oggi

Con l'arrivo di marzo, nuove saghe invadono Netflix: la trilogia originale di Jurassic Park arriva in streaming a partire da oggi! Il primo capitolo è arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 1993 e ha fatto la storia del genere.

Jurassic Park racconta la storia del ricchissimo industriale John Hammond, che è riuscito a costruire un parco dei divertimenti a tema incentrato sui dinosauri (riportati in vita grazie ad una complessa operazione di ingegneria genetica), chiamato proprio Jurassic Park. Hammond invita alcuni esperti e scienziati a compiere un sopralluogo nell'isola dove il parco è allestito e a stilare una perizia positiva che gli permetta di ottenere i finanziamenti di cui ha bisogno. Ma qualcosa va storto: a causa di una tempesta, il sistema di controllo computerizzato del parco va fuori uso, i dinosauri rompono i recinti in cui sono rinchiusi e impazzano liberi dando la caccia agli umani... Il film diventa un cult assoluto fin da subito, incassando alla fine della sua corsa oltre 1 miliardo di dollari.

Quattro anni dopo arriva nei cinema l'atteso sequel, Il mondo perduto: Jurassic park, che non ha avuto il successo del primo, ma ha comunque ottenuto la sua nomination all'Oscar. Nel film John Hammond rivela a Ian Malcom l'esistenza, in Costa Rica, di un'isola, chiamata "sito B", in cui i dinosauri creati in laboratorio sono stati allevati in totale libertà. Il vecchio miliardario ha perso il controllo della sua società, gestita adesso dal nipote Peter, affarista incompetente e privo di scrupoli. Chiede perciò a Malcom di unirsi a un corpo di spedizione scientifico sull'isola, per documentare la vita dei dinosauri e fare in modo che l'avidità del nipote non provochi un'ulteriore strage. Ma sull'isola, insieme agli scienziati, arriva anche un gruppo di cacciatori guidati da Peter.

Infine, arriva anche su Netflix Jurassic Park III, il capitolo meno fortunato della trilogia, sia in termini di incassi, sia di critica. Nel terzo episodio, il famoso paleontologo Alan Grant è in cerca di fondi per degli studi sui Velociraptor e sull'evoluzione della loro intelligenza. L'occasione perfetta si presenta con il milionario Paul Kierby che in cambio di un tour su Isla Sorna gli offre un lauto assegno. Niente di pericoloso, se non che l'aereo che cui stanno viaggiando precipita sull'isola e i malcapitati si trovano imprigionati sull'isola.

La saga di Jurassic Park è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tanti horror, film cult, e anche qualche pellicola inedita.