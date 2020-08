Jurassic Park, Jeff Goldblum rivela: "Abbiamo rischiato di morire col T-Rex"

In una recente intervista, Jeff Goldblum ha raccontato un aneddoto legato al primo film di Jurassic Park: un T-Rex è sempre pericoloso, anche quando è finto.

Durante un'intervista online dello show Late Night with Seth Meyers, l'attore Jeff Goldblum ha potuto svelare qualche anticipazione sul nuovo film della saga di cui abbiamo avuto anche qualche altra anteprima di Jurassic World: Dominion, con una foto dal set che rivela un legame con la precedente trilogia.

Goldblum ha esordito, parlando della situazione con la sua famiglia in Inghilterra, dove in questo momento tra l'altro stanno anche girando il film: "Seguiamo tutti i protocolli per la nostra sicurezza e, fa strano a dirlo, stiamo tutti bene. Diamo da mangiare alle papere, accarezziamo le mucche e mio figlio Charlie suona molto bene il piano", ha detto l'attore, ma il conduttore Seth Meyers è subito arrivato al centro della questione: "È la prima volta dopo trent'anni che tu, Sam Neill e Laura Dern vi ritrovate insieme, proprio per girare l'ultimo film di Jurassic World."

"È tutto merito della produzione e degli sceneggiatori. Colin Trevorrow è un grande regista" - ha detto Goldblum - "ma anche tutto il resto del cast. Sono un grande circolo di luminari."

Poi l'argomento è passato al primo film di Jurassic Park, il capolavoro di Steven Spielberg: _"Se mi è concesso dirlo, ci sono alcuni retroscena in effetti curiosi del set del primo film. Quando è arrivata la riproduzione del T-Rex in dimensioni reali, lo staff ci ha detto di non andargli vicino per nessun motivo. Ci hanno mostrato come si azionava con i pulsanti, sembrava un dinosauro con le convulsioni. Ma ci hanno spiegato che poteva appunto andare storto qualcosa in questo modo e... sì, rischiavamo quindi di venire uccisi anche da un finto T-Rex".

_