Jurassic Park: Gareth Edwards spiega perché in realtà è un film horror

Nonostante sia principalmente considerato come un film a metà tra l'avventura e la fantascienza, Jurassic Park di Steven Spielberg, secondo Gareth Edwards, sarebbe un film horror.

Il regista, al timone del settimo capitolo del franchise, Jurassic World - La Rinascita, ne ha parlato con Vanity Fair, in occasione dell'uscita del trailer dell'ultimo film in arrivo quest'anno al cinema.

Il genere del film di Steven Spielberg

"Jurassic Park è un film horror nel programma 'protezione testimoni'" sostiene Edwards "La maggior parte delle persone non lo percepisce così. Tutti siamo andati a vederlo da bambini ma ad esser sincero, ero terrorizzato al cinema durante l'attacco del T-Rex".

Jeff Goldblum in una scena di Jurassic Park

La sequenza in cui fa il suo ingresso in scena il Tirannosauro è una delle più belle in assoluto nella storia del cinema, secondo Gareth Edwards:"Ritengo sia una delle scene meglio dirette nella storia, quindi la soglia è davvero alta per entrare a far parte di questo progetto e provare a realizzarlo".

La rinascita di Jurassic World

Gareth Edwards è tornato a lavorare con David Koepp, sceneggiatore che si occupò della scrittura dei primi due film anni '90, Jurassic Park e Il mondo perduto - Jurassic Park. L'obiettivo è quello di ricreare quel terrore che provarono tutti i bambini dell'epoca con il T-Rex, attraverso una scena che doveva essere inclusa nel film del 1993.

Si tratta di una scena del romanzo di Michael Crichton, in cui Alan Grant è in fuga insieme ai fratelli Lex e Tim Murphy e sono inseguiti da un T-Rex nel mezzo di una laguna. Nessuno dei personaggi è previsto nel settimo film ma la sequenza verrà proposta con diversi protagonisti.

Scarlett Johansson e Jonathan Bailey in una scena di Jurassic World - La Rinascita

Nel cast di Jurassic World - La Rinascita troviamo Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend e Manuel Garcia Rulfo.