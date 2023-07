Juno: Elliot Page ama ancora il film, ma non vuole rivedersi durante l'attività promozionale

Nel corso di una nuova intervista, Elliot Page ha ricordato con affetto il film che lo lanciò a Hollywood, ovvero Juno di Jason Reitman, ma ha anche ammesso di non amare moltissimo rivedersi nel corso della sua promozione pubblica.

Page ha risposto che, pur avendo "amato interpretare" Juno e che non gli dispiace affatto rivedere il film, non vuole "vedere nulla del periodo della promozione, della preparazione agli Oscar e di tutta la stagione della stagione dei premi", a causa del ricordo negativo di dover "nascondere" chi era.

"Una cosa come Juno, non credo che mi darebbe fastidio guardarla. Ho amato interpretare quel personaggio. Mi piaceva chi era. Mi è piaciuto che qualcosa di lei sembrasse fresco e nuovo soprattutto nel modo in cui si presentava. È stata una delle migliori esperienze cinematografiche che ho avuto. È più che altro il seguito di questa esperienza. Potrei sicuramente guardare Juno. Non voglio vedere nulla del periodo della promozione, della preparazione agli Oscar e di tutta la stagione della stagione dei premi. Preferirei non vedere nulla di quel periodo. Di quando dovevo nascondermi. Nascondere chi ero, camuffare chi ero. Ero molto chiuso e molto innamorato, e la mia ragazza non veniva agli eventi con me, come le persone etero cis".

In precedenza, tra le pagine del suo libro, Page ha rivelato la relazione con Olivia Thirlby durante le riprese del film.

Elliot Page a torso nudo sui social: "Finalmente sono felice per il mio corpo"

Page ha fatto coming out come membro della comunità LGBTQ+: si è dichiarata lesbica sette anni dopo l'uscita di Juno, per poi dichiararsi transgender alla fine del 2020. Da quando ha fatto coming out nel 2014, Page è stato un sostenitore della comunità LGBTQ+, essendo una delle persone queer di più alto profilo che lavorano a Hollywood.