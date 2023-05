Elliot Page a torso nudo sui social: "Finalmente sono felice per il mio corpo"

L'attore si è mostrato a torso nudo in uno scatto pubblicato su Instagram esprimendo la gioia per il suo nuovo corpo.

Elliot Page ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae a torso nudo. Nel suo messaggio ai follower ha celebrato la sensazione del sentirsi finalmente a proprio agio con il suo corpo.

"La disforia era particolarmente forte in estate. Niente strati, solo una maglietta - con sguardo basso e riaggiustando la mia maglietta oversize. Ora mi sento così dannatamente bene a prendere il sole, non ho mai pensato di poter provare questo, la gioia che sento nel mio corpo. Sono così grato per ciò che mi ha permesso l'assistenza per l'affermazione del genere e non vedo l'ora di condividere presto altro del mio viaggio. #gioia trans".

Page si è dichiarato pubblicamente transgender nel dicembre 2020. L'anno scorso ha rivelato al Late Night with Seth Meyers di aver provato uno "straordinario... senso di gioia" dopo il suo coming out.

"Mi sento in un modo che non ho mai pensato potesse essere possibile", aveva detto all'epoca. "Quindi è proprio su questo che mi sto concentrando di più. Ma, naturalmente, alcuni momenti possono essere travolgenti".