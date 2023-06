Juno, Elliot Page: 'Durante le riprese io e Olivia Thirlby facevamo sesso in continuazione'

Elliot Page ha svelato di aver avuto una relazione con la collega di Juno Olivia Thirlby, che interpretava la migliore amica della protagonista nel film di Jason Reitman. Le due, secondo le parole di Page, erano solite far sesso in continuazione durante la lavorazione del film.

L'attore lo ha scritto nel suo nuovo libro di memorie Pageboy, svelando anche che Thirlby è stata la "prima donna con cui ho avuto una relazione sessuale adeguatamente consensuale". Page, che ha interpretato Juno MacGuff nella commedia premiata con l'Oscar nel 2007, ha ricordato l'incontro con la Thirlby, che interpretava Leah, la migliore amica di Juno: "Avevamo la stessa età, ma lei sembrava molto più grande, capace e inquadrata. Sessualmente aperta, molto lontana da come ero io all'epoca".

Nel libro, Page ha scritto che la loro "chimica era palpabile" e che lui era "oscenamente timido" con Thirlby. Dopo aver stretto una rapida amicizia con la sua partner, Page ha ricordato che Thirlby gli ha detto: "Sono molto attratta da te", e Page ha risposto allo stesso modo. Poi "abbiamo iniziato a baciarci".

"Facevamo sesso in continuazione: nella sua stanza d'albergo, nelle nostre roulotte al lavoro, una volta in una minuscola stanza privata di un ristorante. A cosa stavamo pensando? Pensavamo di essere discrete", ha scritto. "Essere in intimità con Olivia ha aiutato a far sparire il mio senso di vergogna. Non vedevo quel tipo di sguardo nei suoi occhi e volevo questo: smettere di sentirmi miserabile per quello che sono".

Sempre dal libro, l'attore ha svelato di essere stato molestato da un famoso attore di Hollywood.