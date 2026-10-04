Jungle stasera su Rai 4: trama, cast e durata del film con Daniel Radcliffe

Una nuova avventura nella giungla arriva questa sera in TV con Jungle, il film del 2017 diretto da Greg McLean e interpretato da Daniel Radcliffe. La pellicola va in onda alle 21:20 su Rai 4 e racconta una drammatica storia di sopravvivenza ispirata all'esperienza realmente vissuta dall'avventuriero Yossi Ghinsberg. Il film, della durata di 115 minuti, porta sullo schermo un viaggio nella foresta amazzonica che si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza.

La trama del film: una spietata lotta per la vita

La storia è ambientata nei primi anni Ottanta e segue Yossi Ghinsberg, giovane avventuriero israeliano che decide di partire per un viaggio nella giungla boliviana insieme a due amici, Kevin e Marcus, affidandosi alla guida dell'eccentrico Karl. Quello che inizialmente sembra essere un viaggio alla scoperta di luoghi incontaminati si trasforma presto in un incubo.

Quando il gruppo si divide, Yossi si ritrova completamente solo nel cuore della foresta amazzonica. Ferito, affamato e senza una reale possibilità di orientarsi, deve fare affidamento soltanto sulle proprie forze per cercare di sopravvivere. La giungla diventa così un avversario imprevedibile, capace di mettere costantemente alla prova il suo corpo e soprattutto la sua mente.

Dopo essersi separato dai suoi compagni di viaggio, Yossi Ghinsberg affronta una drammatica lotta per la sopravvivenza. Tra corsi d'acqua, animali selvatici, ferite e condizioni ambientali estreme, il protagonista cerca disperatamente una via d'uscita dalla foresta amazzonica.

Alex Russell nel film Jungle

La situazione diventa sempre più difficile e il confine tra resistenza fisica e cedimento psicologico si fa sottile. Jungle racconta così una storia di sopravvivenza in cui la natura non è soltanto lo scenario dell'avventura, ma una presenza costante e minacciosa.

Il cast del film di Rai 4

A interpretare il protagonista Yossi Ghinsberg è Daniel Radcliffe, che affronta un personaggio molto distante dal celebre Harry Potter. L'attore si cimenta in una performance fisicamente impegnativa, portando sullo schermo la trasformazione di un giovane viaggiatore costretto a sopravvivere in condizioni estreme.

Nel cast troviamo anche Alex Russell nel ruolo di Kevin, Joel Jackson nei panni di Markus Stamm, e Thomas Kretschmann, che interpreta Karl, la misteriosa guida che accompagna i ragazzi nella giungla.

Thomas Kretschmann nei panni della guida Karl Ruprechter nel film Jungle

Alla regia di Jungle troviamo Greg McLean, autore australiano conosciuto soprattutto per aver diretto Wolf Creek, horror del 2005 diventato negli anni un punto di riferimento del cinema horror australiano.

Con Jungle, McLean abbandona in parte i territori dell'horror puro per concentrarsi su un diverso tipo di paura: quella legata alla sopravvivenza, all'isolamento e all'imprevedibilità della natura. La tensione nasce infatti dalla progressiva perdita di punti di riferimento del protagonista e dalla sua lotta contro un ambiente apparentemente senza vie d'uscita.

La storia vera dietro Jungle

Uno degli elementi più interessanti del film è il fatto che la vicenda sia ispirata a una storia realmente accaduta. Il personaggio interpretato da Radcliffe è infatti basato sull'avventuriero Yossi Ghinsberg, che nel 1981 trascorse diverse settimane disperso nella giungla boliviana.

La sua esperienza è stata raccontata dallo stesso Ghinsberg nel libro Lost in the Jungle, diventato la principale fonte d'ispirazione per il film. La pellicola rielabora naturalmente gli eventi per esigenze cinematografiche, ma conserva al centro l'incredibile esperienza di sopravvivenza vissuta dall'avventuriero.